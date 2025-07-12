Ferahlık arayanlara özel: Limonlu tiramisu tarifi...

Tiramisu denince akla kahveli, kakaolu yoğun bir tatlı gelir. Ancak yaz aylarında bu yoğunluğu azaltmak isteyenler için limonlu tiramisu, hafifliği ve ferahlatıcı aromasıyla ön plana çıkıyor. İşte enfes tiramisu tarifi...

MALZEMELER

(6–8 kişilik – dikdörtgen borcam ölçüsünde)

Kreması için:

400 gram labne peynir (veya mascarpone)

2 adet yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)

1/2 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 çay bardağı limon suyu (yaklaşık 2 adet limon)

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

(İsteğe bağlı) 200 ml sıvı krema (kıvamı artırmak için)

Limon şerbeti (kedi dili ıslatmak için):

1 su bardağı su

1/2 su bardağı limon suyu

2 yemek kaşığı toz şeker

(İsteğe bağlı) 1–2 dal taze nane

Katmanlar için:

1 paket kedi dili bisküvi

Üzeri için:

Limon kabuğu rendesi, nane yaprağı veya pudra şekeri

TARİF

Su, limon suyu ve şekeri küçük bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtın, kaynatmayın. Soğuması için kenara alın.

Yumurta sarılarını şekerle birlikte çırpın. Üzerine labne, limon suyu, limon kabuğu ve vanilin ekleyip karıştırın.

Ayrı kapta yumurta beyazlarını köpük haline gelene kadar çırpın.

İsterseniz sıvı kremayı da ayrı bir kapta çırparak ekleyebilirsiniz (kıvamı daha köpük gibi olur).

Tüm karışımları spatula ile birbirine yedirerek nazikçe karıştırın.

Kedi dili bisküvileri hazırladığınız limonlu şerbete batırarak (fazla bekletmeden) borcam tabanına dizin. Üzerine kremanın yarısını yayın. Tekrar bir kat daha bisküvi ve üzerine kalan kremayı ekleyin.

Tatlıyı streçleyip buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece dinlendirin.

Üzerine limon kabuğu rendesi, nane yaprağı veya hafif pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.