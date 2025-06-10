Ferahlık tabağınızda: Reyhanlı haydari tarifi

Klasik haydari tarifine bambaşka bir boyut kazandıran reyhanlı haydari, özellikle Ege ve Akdeniz mutfağında sevilen aromatik mezelerden biridir. Hafif morumsu rengi, taze kokusu ve serinletici lezzetiyle yaz sofralarının yıldızı olmaya aday.

MALZEMELER

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı ince doğranmış taze reyhan (veya 1 tatlı kaşığı kuru reyhan)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz (isteğe göre)

İsteğe bağlı: birkaç damla limon suyu veya 1 tatlı kaşığı labne/ezine peyniri

HAZIRLANIŞI

Süzme yoğurdu geniş bir kaseye alın.

Ezilmiş sarımsağı ve ince doğranmış taze reyhanı yoğurda ekleyin.

Zeytinyağı, kuru nane ve tuzu ilave edip karıştırın.

Daha kremsi bir doku isterseniz bir kaşık labne veya peynir ekleyebilirsiniz.

Servis tabağına alın. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirip birkaç reyhan yaprağı ile süsleyin.