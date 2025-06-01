Filipinler'den gelen lezzet: Hindistan cevizli tavuk adobo tarifi

“Adobo”, Filipin mutfağının en bilinen tekniklerinden biri. Ancak her bölge bu tarife kendi dokunuşunu katıyor. Güney Filipinler’de, özellikle Bicol bölgesinde, adobo hindistan cevizi sütü (gata) ile pişirilerek bambaşka bir lezzete dönüşüyor: Adobo sa Gata. Bu tarif, geleneksel asidik marinasyonun yumuşatıldığı, aroması güçlü ama dengeli bir ana yemektir.

ADOBO TARİFİ

Malzemeler:

800 gr kemiksiz tavuk but (kuşbaşı doğranmış)

1/2 su bardağı sirke (pirinç sirkesi veya beyaz sirke)

1/2 su bardağı soya sosu

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü (gata)

1 baş sarımsak (ince doğranmış, bol kullanılmalı)

2–3 defne yaprağı

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet acı biber (isteğe bağlı, dilimlenmiş)

Tuz (gerektiği kadar)

Yapılışı:

Tavukları bir kapta soya sosu, sirke, sarımsak ve karabiberle karıştırarak en az 30 dakika buzdolabında marine edin. Geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Marine edilmiş tavukları alın, her iki tarafını da hafifçe kızartın. (Marine suyunu atmayın.) Marine suyunu ve defne yapraklarını ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika pişirin. Tavuğun üzerine Hindistan cevizi sütünü ve isteğe göre acı biberi ekleyin. 10–15 dakika daha, sos koyulaşana kadar pişirin. Sosun kıvamı kadifemsi hale geldiğinde ocaktan alın. Tuzunu kontrol edin, gerekirse ayarlayın.



