Fırın doluysa tavada yapın: Son dakikacılar için 15 dakikada hazırlanan 3 yılbaşı mezesi

Saatler ilerledi, misafirlerin gelmesine az kaldı. Ana yemek fırında pişmeye devam ederken sofra hala biraz boş mu görünüyor? Yılbaşı menülerinin tamamlayıcısı mezeler için saatlerce uğraşmanıza veya fırın sırası beklemenize gerek yok. İşte ocağın üzerinde şipşak hazırlanan, hem göze hem damağa hitap eden, "son dakikacıların" hayatını kurtaracak 3 nefis tarif...

1. SICAK VE KITIR: BALLI SUSAMLI KIZARMIŞ PEYNİR

Soğuk mezelerin arasına sıcak bir dokunuş katmak isteyenler için harika bir seçenek. Hem tatlı hem tuzlu uyumuyla damak çatlatır, yapımı sadece 5 dakika sürer.

Malzemeler: 1 blok sert beyaz peynir (veya hellim), 1 çay bardağı susam, 2 yemek kaşığı bal, kızartmak için çok az sıvı yağ.

Hazırlanışı:

Peyniri dikdörtgen veya üçgen bloklar halinde kesin.

Peynir dilimlerini her tarafı kaplanacak şekilde susama batırın.

Tavayı ısıtıp çok az yağ ekleyin ve peynirleri arkalı önlü, susamlar altın sarısı olana kadar kızartın (yaklaşık 2-3 dakika).

Sıcakken servis tabağına alın ve üzerine bal gezdirin.

2. RENGİYLE SOFRAYI AÇAR: CEVİZLİ HAVUÇ KAVURMA (Sıcak Tarator)

Klasik taratorun en lezzetli ve "tavada dönmüş" hali. Turuncu rengiyle yılbaşı sofrasına enerji katar, sarımsaklı yoğurtla ferahlatır.

Malzemeler: 3 adet büyük havuç, 1 kase süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, yarım çay bardağı kırık ceviz, zeytinyağı.

Hazırlanışı:

Havuçları rendeleyin.

Tavaya zeytinyağını alıp havuçları yumuşayana kadar yaklaşık 5-6 dakika soteleyin. (Bu aşamada cevizleri de ekleyip kavurursanız aroması artar).

Havuçlar ılınınca, bir kapta hazırladığınız sarımsaklı süzme yoğurtla karıştırın.

Üzerine biraz dereotu serperek servis yapın.

3. ACI SEVENLERE: TEREYAĞLI ATOM

Ege ve Akdeniz sofralarının vazgeçilmezi Atom, yapımı en kolay ama etkisi en büyük mezelerden biridir. Acı Arnavut biberinin tereyağıyla dansı...

Malzemeler: 1 kase süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 5-6 adet kurutulmuş Arnavut biberi, 2 yemek kaşığı tereyağı.

Hazırlanışı:

Süzme yoğurdu ezilmiş sarımsak ve az tuzla karıştırıp servis tabağına "yatak" olarak yayın.

Tavada tereyağını eritin.

Kurutulmuş biberleri (bütün veya iri parçalanmış) tereyağına atın. Biberlerin rengi hafif dönüp kokusu çıkana kadar 1-2 dakika çevirin (Dikkat: Biberleri yakmayın).

Kızgın tereyağlı biberleri, cızırtılı bir şekilde yoğurdun üzerine dökün.