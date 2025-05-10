Fırın yok, şerbet yok ama tatlı var: Portakallı irmik tatlısı tarifi

Yayınlanma: 10.05.2025 - 11:55

Güncelleme: 10.05.2025 - 11:55

Ağır şerbetli tatlılar ya da çok katlı fırın tatlılarından sıkıldıysanız, bu tarif size ilaç gibi gelecek. Portakalın doğal aromasıyla lezzetlenen bu irmikli tatlı, sadece birkaç malzemeyle hazırlanıyor. Şekeri dengeli, kıvamı hafif ve iç ferahlatan bir tatlı alternatifi arayanlara birebir.

PORTAKALLI İRMİK TATLISI TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

8 yemek kaşığı irmik

7 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 portakalın suyu

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

Üzeri için: Hindistan cevizi, fındık kırığı veya çikolata parçaları (isteğe bağlı)

Yapılışı: