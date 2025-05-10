Fırın yok, şerbet yok ama tatlı var: Portakallı irmik tatlısı tarifi
Şerbet dökmeye, fırın açmaya gerek yok. Bu tatlı tencerede pişiyor, portakalla ferahlıyor, sadece buzdolabı istiyor. Yaz aylarına yakışan, hafif mi hafif, kaşık kaşık yediren bir tarif: Portakallı irmik tatlısı!
Ağır şerbetli tatlılar ya da çok katlı fırın tatlılarından sıkıldıysanız, bu tarif size ilaç gibi gelecek. Portakalın doğal aromasıyla lezzetlenen bu irmikli tatlı, sadece birkaç malzemeyle hazırlanıyor. Şekeri dengeli, kıvamı hafif ve iç ferahlatan bir tatlı alternatifi arayanlara birebir.
PORTAKALLI İRMİK TATLISI TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre süt
- 8 yemek kaşığı irmik
- 7 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 portakalın suyu
- 1 portakalın rendelenmiş kabuğu
- Üzeri için: Hindistan cevizi, fındık kırığı veya çikolata parçaları (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Orta boy bir tencereye sütü, irmiği ve şekeri alın. Orta ateşte karıştırarak pişirin.
- Koyulaşıp göz göz olunca altını kısın, tereyağını ve portakal suyunu ekleyin.
- Son olarak portakal kabuğunu da karıştırın ve ocaktan alın.
- Hafif ıslatılmış borcam ya da kuplara dökün, oda sıcaklığında soğutun.
- Ardından buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
- Servis ederken üzerine Hindistan cevizi, dövülmüş fındık ya da ince portakal dilimleri ekleyebilirsiniz.
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