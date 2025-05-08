Klasik makarna tariflerine lezzetli bir alternatif: Mantarlı fırın makarna tarifi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:46

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:46

Fırın yemekleri hem doyurucu hem de sofralarda şıklık yaratır. Makarna severlerin favorisi olmaya aday bu mantarlı fırın makarna tarifi; kremalı dokusu, nefis mantar aroması ve fırında pişerken üzeri kızaran kaşar peyniriyle akşam yemeklerinizi renklendirecek. Peki, klasik makarna tariflerine lezzetli bir alternatif olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes mantarlı fırın makarna tarifi...

MANTARLI FIRIN MAKARNA TARİFİ

Malzemeler:

1 paket makarna (tercihen burgu veya kalın kesme)

300 gram kültür mantarı (doğranmış)

1 adet kuru soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (iç harcı için)

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (üzeri için)

Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

MANTARLI FIRIN MAKARNA YAPILIŞI

Geniş bir tencerede makarnayı hafif diri kalacak şekilde haşlayıp süzün.

Bir kenarda bekletin.

Tavaya sıvı yağı ekleyin, ardından soğanları kavurun.

Üzerine doğranmış mantarları ilave edip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Ayrı bir tencerede tereyağını eritin.

Unu ekleyip hafif kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Kıvam alana kadar pişirin.

Baharatlarla lezzetlendirin.

Haşlanan makarnayı, mantarlı harcı ve iç harç için rendelenmiş kaşarı geniş bir kapta karıştırın.

Beşamel sosu da ekleyerek iyice harmanlayın.

Karışımı yağlanmış fırın kabına alın.

Üzerine kalan kaşar peynirini serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra 5 dakika dinlendirip dilimleyerek servis yapın.

Afiyet olsun!