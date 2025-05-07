Fırında çıtır Brüksel lahanası tarifi

Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:01

Güncelleme: 07.05.2025 - 12:01

Brüksel lahanasını bir kez bu tarifle denedikten sonra sevmeyen kalmayacak! Sağlıklı, pratik ve inanılmaz lezzetli bir tarifle karşınızdayız. Fırında pişen çıtır Brüksel lahanası hem atıştırmalık hem de ana yemeklerin yanına nefis bir eşlikçi olabilir.

MALZEMELER

500 gram Brüksel lahanası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Brüksel lahanalarının dış kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin.

Fırın tepsisine yağlı kâğıt serin.

Lahanaları geniş bir kaseye alın, zeytinyağı, tuz, karabiber ve varsa sarımsak tozuyla güzelce harmanlayın.

Lahanaları kesik yüzeyi alta gelecek şekilde tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kadar, dış yüzeyi kızarıp çıtırlaşana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra arzuya göre üzerine rendelenmiş parmesan serpin ve sıcak servis edin.