Fırında kıymalı makarna tarifi: Sofraların klasik lezzeti...

Alt katmanda kıymalı harç, ortasında haşlanmış makarna ve en üstte eriyip kızaran kaşar peyniriyle tam bir lezzet şöleni sunuyor. İşte enfes fırında kıymalı makarna tarifi...

MALZEMELER

1 paket fırın makarna (veya spagetti)

300 g kıyma

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak

2 adet domates rendesi (veya 1 yemek kaşığı domates salçası)

Tuz, karabiber, pul biber

1 çay kaşığı kekik

Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri İçin:

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

Makarnayı bol tuzlu suda haşlayın, süzün ve bir kenara alın.

Tavada sıvı yağ ile soğanı kavurun. Sarımsak ve kıymayı ekleyip rengi dönene kadar pişirin. Ardından domates rendesi/salça, tuz ve baharatları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından azar azar sütü ekleyerek çırpın. Tuz, karabiber ve muskatla tatlandırıp koyulaşana kadar pişirin.

Fırın kabına önce makarnanın yarısını koyun. Üzerine kıymalı harcı yayın. Kalan makarnayı üzerine ekleyin. Hazırladığınız beşamel sosu en üste dökün.

Üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpip, 180°C’de önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.