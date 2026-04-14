Fırından çıkan gurme lezzet: Pırasalı tavuklu kiş tarifi

Fransız mutfağının sevilen tariflerinden biri olan kiş, farklı malzemelerle zenginleştirilebilen çok yönlü bir lezzettir. Pırasalı ve tavuklu versiyonu ise hem besleyici hem de dengeli bir alternatif sunar. Kremalı iç harcı ve kıtır hamur tabanı sayesinde hem göze hem damaklara hitap eden bu tarif, özellikle misafir sofralarında şık sunumuyla öne çıkar. İşte, enfes pırasalı tavuklu kiş tarifi...

PIRASALI TAVUKLU KİŞ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

2 adet pırasa

250 gram tavuk göğsü

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

1 su bardağı krema

2 adet yumurta

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

PIRASALI TAVUKLU KİŞ YAPILIŞI

Hamurun hazırlanışı:

Un, tuz ve tereyağını karıştırarak kum kıvamına getirin.

Yumurta ve soğuk suyu ekleyip yoğurun.

Hamuru streçleyip 20 dakika buzdolabında dinlendirin.

İç harcın hazırlanışı:

Tavuk göğsünü küçük küpler halinde doğrayın.

Tavada zeytinyağı ile tavukları soteleyin.

Doğranmış pırasaları ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Tuz ve baharatları ekleyip ocaktan alın.

Kişin hazırlanışı:

Dinlenen hamuru açıp tart kalıbına yerleştirin.

Üzerine hazırladığınız iç harcı yayın.

Ayrı bir kapta krema ve yumurtayı çırpın, üzerine dökün.

Rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Ilık servis edin.

Afiyet olsun!