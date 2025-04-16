Fırından çıkan sağlıklı lezzet: Vegan lahmacun tarifi

Yayınlanma: 16.04.2025 - 10:29

Güncelleme: 16.04.2025 - 10:29

Geleneksel lahmacun lezzetini tamamen bitkisel malzemelerle yeniden yorumlamaya ne dersiniz? Et tüketmeyenler için harika bir alternatif olan vegan lahmacun, hem doyurucu hem de sağlıklı. Üstelik yapımı oldukça pratik! Mercimek ve sebzelerle hazırlanan bu tarifle lahmacun keyfi vicdan rahatlığıyla sofralarınıza konuk oluyor.

MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru maya

1 çay bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

1 su bardağı haşlanmış yeşil ya da kırmızı mercimek

1 adet büyük soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet domates

1 adet yeşil biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Karabiber, kimyon, pul biber, tuz

Yarım demet maydanoz

YAPILIŞI

Hamur Hazırlığı: Un, tuz, maya, su ve zeytinyağını karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.

İç Harç: Soğan, biber ve sarımsağı ince doğrayın. Zeytinyağında kavurun. Rendelenmiş domates ve salçayı ekleyin. Ardından ezilmiş mercimeği ve baharatları ilave edin. Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış maydanozu ekleyin.

Şekil Verme: Hamurdan bezeler alıp ince açın. Üzerine hazırladığınız iç harcı sürün.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin.



