Kahvaltıların sağlıklı başlangıcı: Proteinli tost tarifi
Güne hem lezzetli hem de sağlıklı bir başlangıç yapmak ister misiniz? Klasik tostlara hafif ama doyurucu bir alternatif sunuyoruz. İşte sabah kahvaltısına çok yakışacak, düşük kalorili ve besleyici bir tost tarifi!
Kahvaltılar genellikle aceleyle geçiştirilen ama günün en önemli öğünü olan sofralardır. Tost, pratikliğiyle ilk tercihlerden biri olsa da içeriği sağlıklı hale getirildiğinde güne daha zinde başlamak mümkün. Bu tarifte beyaz ekmek ve işlenmiş ürünler yerine tam tahıllı ekmek, protein ve sağlıklı yağlar ön planda. Lezzetli olduğu kadar doyurucu bu tost tarifini hem yetişkinler hem çocuklar afiyetle tüketebilir.
TAHILLI TOST TARİFİ
Malzemeler:
- 2 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği
- 1 adet haşlanmış yumurta (veya 1 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile omlet)
- 2 dilim az tuzlu beyaz peynir veya lor peyniri
- 2-3 dilim domates
- 1-2 yaprak taze ıspanak ya da roka
- 1 çay kaşığı zeytinyağı
- Opsiyonel: Toz pul biber, kekik veya karabiber
Yapılışı:
- Ekmek Seçimi: Tam buğday veya çavdar ekmek dilimlerini tost makinesine uygun şekilde hazırlayın.
- Yumurta Hazırlığı: Haşlanmış yumurtayı dilimleyin veya az yağda küçük bir omlet yapın.
- Malzemeleri Dizin: Ekmek diliminin üzerine peynir, yumurta, domates ve yeşillikleri yerleştirin.
- Baharat Ekleyin: Lezzet katmak için hafif baharatlar serpebilirsiniz.
- Tost Edin: Üzerine diğer ekmek dilimini kapatıp tost makinesine yerleştirin, 3-4 dakika pişirin.
- Servis: Sıcak servis edin. Yanına şekersiz bitki çayı veya taze sıkılmış meyve suyu önerilir.
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