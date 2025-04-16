Kahvaltıların sağlıklı başlangıcı: Proteinli tost tarifi

Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:55

Güncelleme: 16.04.2025 - 09:55

Kahvaltılar genellikle aceleyle geçiştirilen ama günün en önemli öğünü olan sofralardır. Tost, pratikliğiyle ilk tercihlerden biri olsa da içeriği sağlıklı hale getirildiğinde güne daha zinde başlamak mümkün. Bu tarifte beyaz ekmek ve işlenmiş ürünler yerine tam tahıllı ekmek, protein ve sağlıklı yağlar ön planda. Lezzetli olduğu kadar doyurucu bu tost tarifini hem yetişkinler hem çocuklar afiyetle tüketebilir.

TAHILLI TOST TARİFİ

Malzemeler:

2 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği

1 adet haşlanmış yumurta (veya 1 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile omlet)

2 dilim az tuzlu beyaz peynir veya lor peyniri

2-3 dilim domates

1-2 yaprak taze ıspanak ya da roka

1 çay kaşığı zeytinyağı

Opsiyonel: Toz pul biber, kekik veya karabiber

Yapılışı: