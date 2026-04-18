Fırından gelen hafif ve aromatik lezzet: Köz pırasa tarifi

Kış sofralarının vazgeçilmez sebzelerinden pırasa, klasik zeytinyağlı tariflerin dışına çıkarak fırında közlenmiş haliyle bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Hafifliği ve aromasıyla dikkat çeken köz pırasa, özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanında şık bir garnitür olarak öne çıkıyor.

MALZEMELER

4 adet kalın pırasa

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Karabiber

Üzeri için: yoğurt (isteğe bağlı)

YAPILIŞ

Pırasaların dış kabuklarını temizleyip iyice yıkayın. Ardından yaklaşık 8-10 santim uzunluğunda parçalar halinde doğrayın.

Fırın tepsisine aldığınız pırasaların üzerine zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında, pırasalar hafif yanık izleri alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan közlenmiş pırasaların üzerine nar ekşisi gezdirin. Dilerseniz servis ederken üzerine yoğurt ekleyerek lezzeti zenginleştirebilirsiniz.