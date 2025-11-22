Fırından sofralar uzanan lezzet: Kiremit tava tarifi

Fırın yemeklerinin Türkiye’deki en köklü örneklerinden biri olan Kiremit Tava, yassı toprak kiremit kaplarda pişirilerek et ve sebzenin doğal suyuyla birleştiği nefis bir yemek olarak bilinir. Özellikle fırın kültürünün yaygın olduğu Konya, Antalya, Afyon, Kütahya, Kayseri ve Ege'nin pek çok ilçesinde bu yemek hâlâ günlük olarak yapılır.

KİREMİT TAVA TARİFİ

Malzemeler

600–700 g kuşbaşı dana veya kuzu eti (gerçek tarifte genelde dana kullanılır)

2 adet büyük soğan (piyaz veya iri doğranmış)

3 adet domates (doğranmış)

2 adet yeşil biber

2 adet patates (isteğe bağlı, birçok bölgede eklenir)

3–4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

½ su bardağı sıcak su

Yapılışı