22.11.2025 14:32:00
Fırından sofralar uzanan lezzet: Kiremit tava tarifi

Türk mutfağının köklü fırın yemeklerinden biri olan Kiremit Tava, basit malzemelerle hazırlanan ancak büyük lezzet sunan geleneksel bir tarif olarak yeniden öne çıkıyor. Et, sebze ve baharatların kiremit kapta birleşerek ortaya koyduğu aroma, modern mutfaklarda bile taş fırın tadı yakalamayı mümkün kılıyor. Hem pratik hazırlığı hem de doyurucu yapısıyla Kiremit Tava, aile sofralarının vazgeçilmez seçeneklerinden biri hâline geliyor.

Fırın yemeklerinin Türkiye’deki en köklü örneklerinden biri olan Kiremit Tava, yassı toprak kiremit kaplarda pişirilerek et ve sebzenin doğal suyuyla birleştiği nefis bir yemek olarak bilinir. Özellikle fırın kültürünün yaygın olduğu Konya, Antalya, Afyon, Kütahya, Kayseri ve Ege'nin pek çok ilçesinde bu yemek hâlâ günlük olarak yapılır.

KİREMİT TAVA TARİFİ

Malzemeler

  • 600–700 g kuşbaşı dana veya kuzu eti (gerçek tarifte genelde dana kullanılır)
  • 2 adet büyük soğan (piyaz veya iri doğranmış)
  • 3 adet domates (doğranmış)
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet patates (isteğe bağlı, birçok bölgede eklenir)
  • 3–4 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • ½ su bardağı sıcak su

Yapılışı 

  1. Etleri bir kaba alın, üzerine tuz, karabiber, pul biber ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.
  2. Soğanları, domatesleri, biberleri ve patatesleri iri küpler halinde doğrayın.
  3. Kiremit kabın altına soğanları yayın, üzerine etleri yerleştirin.
  4. Sebzeleri etlerin üzerine gelişigüzel serpiştirin.
  5. Salçayı sıcak suyla açarak yemeğin üzerine gezdirin.
  6. Üzerine kekik ve dilersen birkaç parça tereyağı ekleyebilirsiniz (yöresel bir dokunuş).
  7. Önceden ısıtılmış 190°C fırında 1,5–2 saat kontrol ederek pişirin.
  8. Etler lokum kıvamına geldiğinde kiremit tava servise hazırdır.
