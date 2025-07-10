Fırınsız bisküvili pasta tarifi...

Fırın kullanmadan, yalnızca birkaç temel malzeme ile hazırlanan bu pratik tarif; bisküvi, puding ve krem şanti ile yapılan serinletici bir tatlı alternatifi sunuyor. Yaz aylarında ağır tatlılardan uzak durmak isteyenler için hem hafif hem de yapımı son derece kolay.

MALZEMELER

2 paket petibör bisküvi

1 çay bardağı toz fındık (isteğe bağlı)

100 gram tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı süt

Kreması için:

1 paket toz puding (çikolatalı veya vanilyalı)

1 su bardağı süt (puding için)

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı süt (krem şanti için)

Üzeri için:

Kakao, Hindistan cevizi, rendelenmiş çikolata veya meyve dilimleri

TARİF

Petibör bisküvileri ve toz fındığı rondodan geçirip un haline getirin. Geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine eritilmiş tereyağını ve sütü ekleyin. Kaşıkla ya da elinizle iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Kelepçeli yuvarlak kalıbın tabanına pişirme kâğıdı serin. Hazırladığınız bisküvili karışımı kalıba dökün ve düz tabanlı bir bardak yardımıyla bastırarak iyice sıkıştırın. Bu taban pastanın formunu belirleyeceğinden sağlam bir şekilde yerleştirmeniz önemli. Ardından buzdolabına alıp dinlenmeye bırakın.

Ayrı bir kapta toz pudingi 1 su bardağı süt ile mikserle çırpın. Başka bir kapta toz krem şantiyi de yine 1 su bardağı süt ile çırpın. İki karışımı birleştirin ve spatula yardımıyla nazikçe karıştırın. Bu aşamada krem şantinin hacmini kaybetmemesi için fazla söndürmeden dikkatli olun.

Dolapta dinlenen bisküvi tabanının üzerine hazırladığınız kremayı dökün ve spatula ile düzleyin. Üzerini kakao, Hindistan cevizi, rendelenmiş çikolata veya mevsim meyveleri ile süsleyebilirsiniz.

Pastayı en az 4 saat buzdolabında, ideal olarak bir gece boyunca dinlendirin. Servis öncesi dilimleyerek sunun.