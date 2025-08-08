Fırınsız lezzet: Tava kurabiyesiyle pratik tatlı keyfi...

Mutfakta fırın kullanmadan da harikalar yaratmak mümkün! Sadece birkaç temel malzemeyle kısa sürede hazırlanan tava kurabiyesi, hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte, çay saatlerinizi şenlendirecek tava kurabiyesi tarifi…

MALZEMELER

125 g tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 - 2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 çay bardağı damla çikolata veya küçük doğranmış çikolata parçaları

YAPILIŞI

Geniş bir kapta tereyağı ve pudra şekerini karıştırın. Yumurta ve vanilini ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpın.

Un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Damla çikolataları hamura ekleyin ve spatula ile karıştırın.

Yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayın. Hamuru tavaya yayın, üzerini düzleştirin.

Ocağı en kısık ayara getirin, tavanın kapağını kapatın. Yaklaşık 15-20 dakika alt kısmı pişene kadar bekleyin.

Bir tabak yardımıyla kurabiyeyi çevirip diğer tarafını da 10 dakika pişirin.

Ilıyınca dilimleyerek servis edin.