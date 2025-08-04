Fıstıklı balkabağı köftesi: Geleneksel tatlara yenilikçi dokunuş

Fıstıklı balkabağı köftesi, hem vegan beslenenlerin hem de farklı tatlar arayanların favorisi olacak bu tarif, sofralarınıza renk, çeşit ve yeni bir tat katacak. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, hafif ama doyurucu bu köfteler, geleneksel mutfakların sınırlarını zorlayan yenilikçi bir dokunuş olarak mutfak repertuarınızda yerini almaya hazır

Malzemeler

Köfte için:

2 su bardağı haşlanmış ve ezilmiş balkabağı (tatlısız, sade)

1 su bardağı ince bulgur

1 çay bardağı dövülmüş tuzsuz Antep fıstığı

1 küçük soğan (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

3-4 dal ince kıyılmış taze nane veya maydanoz

Sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı sumak (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı su

Yapılışı