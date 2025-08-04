Fıstıklı balkabağı köftesi: Geleneksel tatlara yenilikçi dokunuş

Fıstıklı balkabağı köftesi, hem vegan beslenenlerin hem de farklı tatlar arayanların favorisi olacak bu tarif, sofralarınıza renk, çeşit ve yeni bir tat katacak. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, hafif ama doyurucu bu köfteler, geleneksel mutfakların sınırlarını zorlayan yenilikçi bir dokunuş olarak mutfak repertuarınızda yerini almaya hazır
Malzemeler
Köfte için:
- 2 su bardağı haşlanmış ve ezilmiş balkabağı (tatlısız, sade)
- 1 su bardağı ince bulgur
- 1 çay bardağı dövülmüş tuzsuz Antep fıstığı
- 1 küçük soğan (rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 3-4 dal ince kıyılmış taze nane veya maydanoz
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı sumak (isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı su
Yapılışı
- İnce bulguru 1 su bardağı sıcak suyla ıslatın. Üzerini örtüp 10 dakika bekletin.
- Şişen bulgura haşlanmış balkabağı püresi, soğan, dövülmüş fıstık, zeytinyağı, baharatlar ve yeşillikleri ekleyin. Yoğurun. Harç yumuşak ama şekil alabilir kıvamda olmalı. Gerekirse az miktarda un veya galeta unu ekleyebilirsin.
- Avuç içiyle yuvarlak köfteler yapın, hafif yassılaştırın.
- Az yağda tavada önlü arkalı kızartın.
- Ya da 180°C fırında yağlı kağıt üzerinde 20 dakika pişirin.
- Küçük bir tavada zeytinyağında sarımsağı ve salçayı kavurun. Sumağı ve suyu ekleyip birkaç dakika pişirin.
- Köfteleri tabağa alın, üzerine sos gezdirin. İsteğe göre yoğurtla da servis edebilirsiniz.