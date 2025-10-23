Fransız mutfağından içinizi ısıtacak enfes lezzet: Soğan çorbası tarifi

Fransız mutfağının klasiklerinden biri olan soğan çorbası, basit ama derin aromalara sahip bir tarif olarak öne çıkar. Uzun süre karamelize edilen soğanlar, et suyu ve baharatlarla birleştiğinde hem doyurucu hem de şifa dolu bir çorba ortaya çıkar. Peki, soğuk havalarda içinizi ısıtacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kıvamıyla soğan çorbası tarifi...

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

5 adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1 litre et suyu (veya tavuk suyu)

1 tatlı kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

1 dal taze kekik (isteğe bağlı)

4 dilim baget ekmeği

1 su bardağı rendelenmiş kaşar veya gruyere peyniri

SOĞAN ÇORBASI YAPILIŞI

Soğanları piyazlık doğrayın.

Geniş bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını eritin.

Soğanları ekleyin ve kısık ateşte, sürekli karıştırarak 25–30 dakika kadar kavurun.

Soğanlar yavaşça kahverengileşmeli ama yanmamalıdır.

Karamelize olan soğanların üzerine unu ekleyin, 1-2 dakika kadar kavurun.

Et suyunu azar azar ilave edin.

Tuz, karabiber ve isteğe göre kekik ekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin.

Fırın tepsisine baget ekmek dilimlerini yerleştirin, üzerine rendelenmiş peyniri serpip fırında 200°C’de üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak çorbayı kaselere alın, üzerine peynirli ekmek dilimini yerleştirin ve servis edin.

Afiyet olsun!