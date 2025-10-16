Fransız mutfağından ilham: Krep tavuk tarifi

Krep, mutfakta çok yönlü bir malzemedir; tatlısı kadar tuzlusu da oldukça popülerdir. Özellikle içi tavuk, mantar veya sebzeyle doldurulduğunda hem gurme bir ana yemek hem de misafir sofralarının yıldızı haline gelir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, hem pratik hem de şık krep tavuk tarifi!

MALZEMELER

Krep için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir tutam tuz

İç harcı için:

400 gram tavuk göğsü (küçük doğranmış)

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt veya krema

Tuz, karabiber, pul biber

(İsteğe bağlı) mantar veya bezelye

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı

Krepleri hazırlayın: Yumurtaları çırpın, süt, un, sıvı yağ ve tuzu ekleyip pürüzsüz bir karışım elde edin. Tavayı hafif yağlayarak her iki tarafı da hafifçe kızaran ince krepler pişirin.

Tavuklu iç harcı hazırlayın: Tavaya tereyağını alın, doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun. Tavukları ekleyip renk alana kadar pişirin.

Unu ekleyip karıştırın, ardından süt veya kremayı ekleyin. Kıvam alana kadar pişirin. Tuz ve baharatlarla lezzetlendirin.

Her bir krepin ortasına tavuklu harçtan koyun, bohça şeklinde kapatın.

Fırın kabına dizin, üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

180°C fırında peynirler eriyip hafif kızarana kadar pişirin.