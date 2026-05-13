Fransız Mutfağının derin mirası: Boeuf bourguignon

Mutfak literatüründe "yahnilerin şahı" olarak tanımlanan Boeuf bourguignon, Burgundiya bölgesinden dünyaya yayılan, bir zamanlar yerel bir köylü yemeği iken Fransız mutfak disipliniyle rafine edilerek haute cuisine (yüksek mutfak) listelerine giren bir klasiktir. Onu sıradan tencere yemeklerinden ayıran en temel fark, etin jelatinli yapısının uzun süreli pişirme ile tamamen çözülerek sosa o ipeksi parlaklığı vermesidir.

BOEUF BOURGUIGNON TARİFİ

Malzemeler

1 kg dana kuşbaşı (tercihen gerdan veya döş gibi jelatinli kısımlar)

150 gram füme et veya pancetta (küp doğranmış)

2 adet havuç (iri halka doğranmış)

20 adet arpacık soğan

250 gram kestane mantarı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı un

500 ml kaliteli kemik suyu

1 adet buket garni (taze kekik, defne yaprağı ve maydanoz sapından oluşan demet)

Tuz, karabiber ve zeytinyağı

Yapılışı