Fransız mutfağının efsanesi: MasterChef chateaubriand tarifi

Adını Fransız yazar ve diplomat François-René de Chateaubriand’dan alan bu özel tarif, dana bonfilenin orta ve en değerli kısmından hazırlanır. Peki, bu efsane lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef chateaubriand tarifi...

CHATEAUBRIAND TARİFİ

Malzemeler (2 Kişilik)

1 adet dana bonfile (500–600 g, tek parça)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak (ezilmemiş)

2 dal taze kekik veya biberiye

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

CHATEAUBRIAND YAPILIŞI

Bonfileyi pişirmeden en az 30 dakika önce buzdolabından çıkarın.

Oda sıcaklığına gelmesi eşit pişme için kritiktir.

Döküm tavayı yüksek ateşte iyice ısıtın.

Zeytinyağını ekleyin, eti her yüzü yaklaşık 1,5–2 dakika olacak şekilde mühürleyin.

Ateşi orta seviyeye düşürün.

Tereyağı, sarımsak ve taze otları ekleyin.

Tavada oluşan yağı kaşıkla etin üzerine gezdirin.

Tavayı önceden 200 dereceye ısıtılmış fırına alın ve 6–8 dakika pişirin (medium-rare için).

Eti fırından çıkarın, folyo ile gevşekçe örtüp 8–10 dakika dinlendirin.

Kalın dilimler halinde kesin, üzerine iri tuz ve taze karabiber serpip servis edin.

Afiyet olsun!