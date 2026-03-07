Fransız mutfağının sebze sanatı: Ratatouille tarifi

Mutfak literatüründe "Provence bölgesinin sebze yahnisi" olarak bilinen Ratatouille, basit malzemelerin doğru teknikle birleştiğinde nasıl sofistike bir tabağa dönüşebileceğinin en net örneğidir. Bu yemeği standart sebze yemeklerinden ayıran temel fark, sebzelerin (patlıcan, kabak, domates) eşit incelikte dilimlenerek bir düzen içerisinde dizilmesi ve kendi sularında, ağır ateşte demlenerek pişirilmesidir.
RATATOUİLLE TARİFİ
Malzemeler
Sebze Tabanı:
- 2 adet uzun kemer patlıcan
- 2 adet kabak
- 3 adet büyük boy domates
- 1 adet sarı dolmalık biber (isteğe bağlı, renk katması için)
Domates Sosu (Piperade):
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kuru soğan (küçük doğranmış)
- 2 adet kapya biber (közlenmiş ve ince kıyılmış)
- 3 adet domates (rendelenmiş)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı taze kekik veya biberiye
- Tuz ve karabiber
Üzeri İçin:
- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- Taze fesleğen yaprakları
Yapılışı
- Sosu hazırlamak için zeytinyağında soğanları şeffaflaşana kadar soteleyin; üzerine kıyılmış köz biberleri, rendelenmiş domatesleri ve sarımsağı ekleyip sos yoğunlaşana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
- Sosu fırın kabının tabanına eşit bir şekilde yayın ve üzerine taze kekik serpiştirin.
- Patlıcan, kabak ve domatesleri mümkün olduğunca eşit ve ince (yaklaşık 2-3 mm) halkalar halinde dilimleyin (patlıcanları önceden tuzlu suda bekletip acısını almak dokuyu iyileştirecektir).
- Sebze dilimlerini; bir patlıcan, bir kabak ve bir domates olacak şekilde sırayla, fırın kabının dışından merkezine doğru dik bir şekilde, birbirinin üzerine hafifçe gelecek (yelpaze gibi) formda dizin.
- Küçük bir kapta zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırıp fırça yardımıyla dizdiğiniz sebzelerin üzerine gezdirin.
- Fırın kabının üzerini yağlı kağıtla kapatın ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
- Pişme süresinin sonunda üzerindeki kağıdı alın ve sebzelerin hafifçe karamelize olması için 15-20 dakika daha açık bir şekilde fırınlamaya devam edin.
- Fırından çıkan Ratatouille’u 10 dakika dinlendirdikten sonra üzerine taze fesleğen yaprakları ekleyerek sıcak veya ılık servis yapın.