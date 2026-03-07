Fransız mutfağının sebze sanatı: Ratatouille tarifi

Mutfak literatüründe "Provence bölgesinin sebze yahnisi" olarak bilinen Ratatouille, basit malzemelerin doğru teknikle birleştiğinde nasıl sofistike bir tabağa dönüşebileceğinin en net örneğidir. Bu yemeği standart sebze yemeklerinden ayıran temel fark, sebzelerin (patlıcan, kabak, domates) eşit incelikte dilimlenerek bir düzen içerisinde dizilmesi ve kendi sularında, ağır ateşte demlenerek pişirilmesidir.

RATATOUİLLE TARİFİ

Malzemeler

Sebze Tabanı:

2 adet uzun kemer patlıcan

2 adet kabak

3 adet büyük boy domates

1 adet sarı dolmalık biber (isteğe bağlı, renk katması için)

Domates Sosu (Piperade):

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan (küçük doğranmış)

2 adet kapya biber (közlenmiş ve ince kıyılmış)

3 adet domates (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı taze kekik veya biberiye

Tuz ve karabiber

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Taze fesleğen yaprakları

Yapılışı