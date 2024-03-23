Bugün iftarda ne pişirsem? 13. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 13. gün iftar menüsü...
Çorba: Mercimek Çorbası
Malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet büyük boy soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 6 su bardağı su veya tavuk suyu
- Tuz, karabiber, kırmızı pul biber
- Limon dilimleri ve maydanoz yaprakları (servis için)
Yapılışı
Mercimeği yıkayıp süzün. Soğanı yemeklik doğrayın, havucu ve patatesi küp şeklinde doğrayın.
Bir tencerede sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanı ekleyip kavurun.
Ardından doğranmış havuç ve patatesi ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
Mercimeği ekleyip karıştırın ve suyunu ilave edin. Tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ekleyerek karıştırın.
Mercimekler yumuşayıp sebzeler pişene kadar kaynatın.
Blender yardımıyla çorbayı pürüzsüz hale getirin.
Servis yaparken üzerine limon dilimleri ve maydanoz yaprakları ekleyin.
Ana Yemek: Fırında Tavuk Şiş
Malzemeler
- 500 gram kemiksiz tavuk göğsü
- 1 adet büyük boy kırmızı biber
- 1 adet büyük boy yeşil biber
- 1 adet büyük boy soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber, kekik, pul biber
Yapılışı
Tavuk göğsünü küp şeklinde doğrayın. Biberleri ve soğanı iri parçalar halinde doğrayın.
Tavuk parçalarını, biberleri ve soğanı karıştırma kabına alın.
Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve pul biber ekleyerek iyice harmanlayın. En az yarım saat buzdolabında dinlendirin.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Tavuk parçalarını şişlere geçirip tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında tavuklar kızarana kadar pişirin. Arada bir çevirerek eşit şekilde pişmelerini sağlayın.
Yan Ürün: Peynirli Patlıcan Ruloları
Malzemeler
- 1 adet büyük patlıcan
- 100 gram beyaz peynir veya lor peyniri
- 1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
Yapılışı
Patlıcanı uzunlamasına ince dilimler halinde kesin.
Dilimleri hafifçe tuzlayarak 10-15 dakika bekletin. Bu işlem patlıcanların acısını alır.
Ardından patlıcan dilimlerini iyice durulayın ve kurulayın.
Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Patlıcan dilimlerini arkalı önlü hafifçe kızartın ve havlu kağıt üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
Beyaz peyniri bir kasede ezin veya ufalayın. Üzerine doğranmış maydanozu ekleyin.
Her bir patlıcan dilimine peynirli harçtan bir miktar koyun ve rulo şeklinde sarın.
Servis tabağına alın ve üzerlerine biraz taze çekilmiş karabiber serpin.
Soğuk veya oda sıcaklığında servis yapın.
Tatlı: Hurmalı İrmik Helvası
Malzemeler
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı su
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 5-6 adet hurma
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz veya fındık
Yapılışı
Bir tencerede sıvı yağı ve irmiği kavurun. İrmiğin rengi dönene kadar kavurma işlemine devam edin.
Ayrı bir tencerede su ve şekeri kaynatın. Şeker eriyip su kaynamaya başladığında irmiğin üzerine dökün. Karıştırarak pişirmeye devam edin.
Sütü ekleyin ve karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Hurmaları küçük doğrayın ve tereyağında hafifçe kavurun.
Pişen helvayı ocaktan alın, kavrulmuş hurmaları ve dövülmüş cevizi ekleyip karıştırın.
Helvayı servis tabağına alın, dilimleyip servis yapın.
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