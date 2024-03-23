Bugün iftarda ne pişirsem? 13. gün iftar menüsü

Yan Ürün: Peynirli Patlıcan Ruloları

Malzemeler

1 adet büyük patlıcan

100 gram beyaz peynir veya lor peyniri

1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Yapılışı

Patlıcanı uzunlamasına ince dilimler halinde kesin.

Dilimleri hafifçe tuzlayarak 10-15 dakika bekletin. Bu işlem patlıcanların acısını alır.

Ardından patlıcan dilimlerini iyice durulayın ve kurulayın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Patlıcan dilimlerini arkalı önlü hafifçe kızartın ve havlu kağıt üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Beyaz peyniri bir kasede ezin veya ufalayın. Üzerine doğranmış maydanozu ekleyin.

Her bir patlıcan dilimine peynirli harçtan bir miktar koyun ve rulo şeklinde sarın.

Servis tabağına alın ve üzerlerine biraz taze çekilmiş karabiber serpin.

Soğuk veya oda sıcaklığında servis yapın.