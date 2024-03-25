Bugün iftarda ne pişirsem? 15. gün iftar menüsü

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 15. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 15. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

TERBİYELİ YOĞURT ÇORBASI

Malzemeler

3 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 bardak su

2 bardak et suyu

Tuz, nane

Yapılışı

Öncelikle sıvı yağı ve unu tencereye alıp kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra üzerine soğuk suyu ve iki bardak et suyunu ekleyip, kaynamaya bırakın. Diğer tarafta terbiyesi için, yoğurt, sarımsak ve yumurtayı bir kaseye alıp pürüzsüz olana kadar çırpın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp, çorbanın suyundan 1 kepçe kadar terbiyeye ilave edip, ısıyı eşitleyin. Tuzu ekleyin. Çorba ile terbiyeyi buluşturup bir iki taşım daha kaynatın. Üzerine sosu için küçük bir tavada tereyağı ve naneyi kokusu çıkana kadar kavurup, servis esnasında çorbanın üzerine gezdirin. İftar için çorba hazır, afiyet olsun.