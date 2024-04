Bugün iftarda ne pişirsem? 25. gün iftar menüsü

TARHUN ÇORBASI

Malzemeler

500 gr kemikli kuzu eti

6-7 su bardağı et suyu

3 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım demet taze tarhun otu veya kuru tarhun

Tuz, karabiber, defne yaprağı

Yapılışı

Öncelikle kemikli kuzu etini bir tencerede kendi yağında mühürleyin. Sonra 6-7 bardak su, tuz, karabiber ve 1 adet defne yaprağı ekleyip, pişirin. Yaklaşık 1 saat kadar sonra haşlanan etlerin suyunu süzüp, kenara alın. Etleri didikleyerek ayrı bir tabağa alın. Ayrı bir kasede süzme yoğurt, un, ve yumurtayı çırpın. Derin bir tencereye et suyunu alın ve kaynatın. Yoğurtlu terbiyeye et suyundan bir kepçe kadar ilave ederek ısıyı eşitleyin. Sürekli çırparak terbiyeyi tencereye ekleyin. Didiklenmiş etleri ilave edin. Koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırın. Kuru veya taze tarhun otunu ekleyin. Tuz ile tatlandırın. Bir iki taşım kaynatıp ocağın altını kapatın. Üzeri için zeytinyağını kızdırıp, kuru tarhun ve bir kaç parça et ekleyip çorbanın üzerine gezdirebilirsiniz. İftar için çorba hazır, afiyet olsun.