Taş fırından sac üzerine: Türkiye'nin yöresel ekmekleri

Türkiye’nin zengin mutfak kültürü, ekmek çeşitleriyle de kendini gösterir. Her yörenin kendine has tarifi, pişirme tekniği ve hikayesiyle şekillenen ekmekler, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır. İşte, Türkiye’nin dört bir yanından geleneksel ekmek çeşitleri ve hikayeleri...