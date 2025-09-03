Gaziantep’in efsane lezzeti: Küşleme tarifi

Gaziantep mutfağı, et yemekleriyle Türkiye’nin en zengin gastronomi miraslarından birini sunuyor. Bu mutfağın en özel yemeklerinden biri de küşleme. Dana ya da kuzu etinin en yumuşak ve değerli bölgesinden elde edilen küşleme, doğru pişirildiğinde adeta ağızda eriyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz geleneksel küşleme tarifi…

KÜŞLEME İÇİN MALZEMELER

500 gram küşleme eti (kuzu ya da dana eti)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yanında servis için közlenmiş biber, domates ve soğan

KÜŞLEME NASIL YAPILIR?

Eti Hazırlayın: Küşleme etini zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biberle güzelce harmanlayın. En az 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Izgara veya Tavayı Isıtın: Döküm tava ya da mangalı iyice ısıtın. Etin mühürlenmesi için yüksek ateş tercih edilmelidir.

Eti Pişirin: Küşleme etini tavaya alın ve her iki yüzünü de 3-4 dakika kadar mühürleyin. Etin içi sulu kalmalı.

Dinlendirin: Pişen etleri ocaktan aldıktan sonra 5 dakika dinlendirin. Bu adım, etin lezzetini artırır.

Servis Edin: Yanında közlenmiş biber, domates ve soğan ile sıcak olarak servis edin.