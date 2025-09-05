Gaziantep’in unutulmaz lezzeti: Duvaklı Pilav

Antep yöresinde düğünlerde yapılan Duvaklı Pilav, misafirlere sunulan en özel ikramlardan biridir. Et ve nohudun bulgurla birleştiği pilavın üzerine kırmızı biberli tereyağlı sos dökülür. Gelinin duvağını andıran bu görüntü, pilava adını verir.

DUVAKLI PİLAV TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

250 gram kuşbaşı et

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

4 su bardağı et suyu

Tuz, karabiber

Yapılışı