Gaziantep’in unutulmaz lezzeti: Duvaklı Pilav

Antep yöresinde düğünlerde yapılan Duvaklı Pilav, misafirlere sunulan en özel ikramlardan biridir. Et ve nohudun bulgurla birleştiği pilavın üzerine kırmızı biberli tereyağlı sos dökülür. Gelinin duvağını andıran bu görüntü, pilava adını verir.
DUVAKLI PİLAV TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı pilavlık bulgur
- 250 gram kuşbaşı et
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 4 su bardağı et suyu
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Kuşbaşı etleri tencerede kavurun, üzerine et suyunu ekleyip yumuşayana kadar pişirin.
- Etler pişince haşlanmış nohudu ve bulguru ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Ayrı bir tavada tereyağını eritip salça ve kırmızı biberi kavurun.
- Hazırlanan sosu pilavın üzerine gezdirin.
- Pilav demlendikten sonra sıcak servis edin.