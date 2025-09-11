Gaziantep mutfağından özgün bir lezzet: MasterChef zeytinli börek tarifi...

Gaziantep mutfağı, kebapları ve tatlıları kadar hamur işleriyle de ünlüdür. Bunlardan biri de az bilinen ama bir o kadar lezzetli olan zeytinli börek. Kahvaltılarda ve çay saatlerinde sıkça tercih edilen bu börek, incecik açılan yufkası ve özel zeytinli iç harcıyla fark yaratır. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

4 adet yufka

1 su bardağı zeytin ezmesi (çekirdeksiz siyah zeytin de doğranabilir)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay bardağı süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam ve çörek otu

YAPILIŞI

Tavada zeytinyağı ile soğanı pembeleştirin. Üzerine zeytin ezmesi, pul biber, kimyon, karabiber ve kekiği ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Süt ve sıvı yağı karıştırın. Yufkanın üzerine bu karışımdan sürün.

Yufkayı dört parçaya bölün. Geniş kısmına zeytinli harçtan koyup sigara böreği gibi sarın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizip üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam ve çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri kızarana kadar, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.