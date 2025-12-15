Gaziantep mutfağının efsane lezzeti: MasterChef soğan kebabı tarifi

Soğan kebabı, özellikle Gaziantep mutfağıyla özdeşleşmiş, az malzemeyle hazırlanan ama lezzetiyle fark yaratan geleneksel bir kebap tarifidir. Kış aylarında sıkça tercih edilen bu kebap, soğanın doğal tatlılığı ile kıymanın uyumunu en iyi şekilde yansıtır. Fırında ya da ocakta kolayca hazırlanabilen soğan kebabı, evde kebap yapmak isteyenler için de harika bir alternatiftir. Peki, Gaziantep mutfağının bu efsane lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef soğan kebabı tarifi...

SOĞAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

400 gram yağlı kıyma

1 kg küçük boy kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 su bardağı su

SOĞAN KEBABI YAPILIŞI

Kıyma, tuz, karabiber ve pul biberi derin bir kaba alın ve iyice yoğurun.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak köfteleri hazırlayın.

Köfteler dinlenirken, soğanların tepe kısmını kesin ve en dış kabuğunu soyun.

Soğanları tamamen ayırmadan ortadan ikiye kesin.

Soğan katmanlarının arasına köfteleri yerleştirerek pişirme kabına dizin.

Biber salçası ile suyu karıştırın ve hazırladığınız sosu köftelerin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

Sürenin sonunda üzerine nar ekşisini gezdirin ve 10 dakika daha fırında tutun.

Soğanlar iyice yumuşayıp köfteler lezzetini saldığında soğan kebabı servise hazırdır.

Afiyet olsun!