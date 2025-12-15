Gaziantep mutfağının en özel lezzeti: MasterChef fıstıklı kebap tarifi

Fıstıklı kebap, Gaziantep mutfağının en özel ve karakteristik yemeklerinden biridir. Dana ve kuzu etinin uyumu, ince çekilmiş Antep fıstığıyla birleşerek hem aromatik hem de yumuşak dokulu bir kebap ortaya çıkarır. Evde restoran lezzetinde kebap yapmak isteyenler için fıstıklı kebap, hem pratik hem de iddialı bir tercihtir. Peki, Gaziantep mutfağının en özel lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef fıstıklı kebap tarifi...

FISTIKLI KEBAP TARİFİ

Malzemeler

Fıstıklı kebap için:

400 gram dana döş ve kuzu eti karışık kıyma

1 çay bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

2–3 yemek kaşığı kaynar su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sunum için:

2 adet soğan

1 yemek kaşığı sumak

3–4 adet lavaş

FISTIKLI KEBAP YAPILIŞI

Kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın.

Üzerine Antep fıstığı, rendelenmiş soğan, sarımsak, kaynar su, tuz ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeler iyice özdeşene kadar yoğurun.

Hazırladığınız harçtan bir avuç alarak şişe aşağı doğru bastırarak yerleştirin.

Şişe dizilen kebapları buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Soğanları ince piyazlık doğrayın, sumak ekleyip karıştırın.

Döküm bir tavayı ısıtın ve kebapları çevirerek pişirin.

Lavaşları servis tabağına alın; üzerine sumaklı soğanları ve kebapları şişleriyle birlikte yerleştirin.

İsteğe göre iri çekilmiş Antep fıstığıyla süsleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!