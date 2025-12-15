Gaziantep'ten Japonya'ya: TasteAtlas’a göre dünyanın en iyi 5 çorbası

Dünyanın dört bir yanındaki mutfaklar, sıcak ve besleyici çorbalarıyla sofralara lezzet ve hikaye katıyor. Bazıları geleneksel tarifleriyle yüzyıllardır pişirilirken, bazıları modern dokunuşlarla evrimleşiyor. İşte, TasteAtlas’ın seçtiği, tadıyla sınır tanımayan 5 çorba ve tarifleri...

1. VORI VORI - PARAGUAY Paraguay mutfağının simgesi olan Vori Vori; mısır unu ve peynirli topçukların et suyuyla birleştiği zengin bir çorbadır. Tarif: Vori Vori, Paraguay mutfağının doyurucu çorbasıdır. Ana malzemeler: tavuk veya et suyu, mısır unu veya buğday unu ile yapılan küçük hamur topları, soğan ve havuçtur. Et suyu kaynatılır, sebzeler eklenir ve hamur topları çorbaya ilave edilerek pişirilir. Püf Noktası: Hamur toplarını küçük yapın; böylece çorbanın kıvamı dengeli olur ve toplar birbirine yapışmaz.

2. BEYRAN - TÜRKİYE Gaziantep’e özgü bu etli ve sarımsaklı çorba, pirinç, kuzu eti ve baharatlarla hazırlanır ve güçlü aromasıyla dünyada ikinci sıraya yerleşir. Tarif: Gaziantep’e özgü etli ve sarımsaklı bu çorba, kuzu eti, pirinç ve baharatların yoğun aromasıyla hazırlanır. Ana malzemeler arasında kuzu boyun/yanak eti, pirinç, sarımsak, su, yağ, tuz ve biber bulunur. Et suyu uzun saatler kaynatılıp aromalar özdeşleştirilir, ardından pirinçle birlikte pişirilir. Sarımsak ve limonla servis edilmesi tavsiye edilir. Püf Noktası: Et suyu ne kadar yoğun olursa çorbanın aroması o kadar güçlü olur. Sarımsak ve limonla servis edilmesi lezzeti artırır.

3. YOKOHAMA USULÜ RAMEN - JAPONYA Japonya’nın ünlü ramen çeşitlerinden biri olan bu çorba, zengin et suyu ve erişte kombinasyonuyla küresel çorba severlerin favorilerindendir. Tarif: Yokohama usulü ramen, yoğun et suyu ve eriştelerle hazırlanır. Kemikler uzun süre kaynatılarak kremamsı bir et suyu elde edilir. Erişte haşlanır, et suyu ile birleştirilir ve üzerine haşlanmış yumurta, deniz yosunu ve yeşil soğan eklenir. Püf Noktası: Et suyunun kremamsı olması için kemikleri uzun süre kaynatın ve suyunu düzenli olarak temizleyin.

4. SOTO BETAWI - ENDONEZYA Yoğun aromalı, Hindistan cevizi sütü ve baharatlarla hazırlanan bu çorba, Endonezya’nın en sevilen geleneksel çorbalarından biridir. Tarif: Soto Betawi, Endonezya mutfağının meşhur etli ve kremamsı çorbasıdır. Ana malzemeler: dana veya sığır eti, hindistancevizi sütü, patates, domates, soğan, sarımsak, zencefil, limon yaprağı ve çeşitli baharatlardır. Et haşlandıktan sonra hindistancevizi sütü ve baharatlar eklenerek kaynatılır. Patates ve sebzelerle birlikte pişirilir, servis sırasında kızarmış soğan ve taze kişnişle süslenir. Püf Noktası: Hindistancevizi sütünü ekledikten sonra çorbayı kaynatmadan kısık ateşte pişirmek gerekir; aksi takdirde süt kesilebilir ve çorbanın kremamsı dokusu bozulur.