Geleneksel bir Türk tatlısı: Ekmek kadayıfı tarifi

Türk mutfağında kadayıf denildiğinde çoğunlukla tel kadayıf akla geliyor; oysa ekmek kadayıfı çok daha eski ve özgün bir geleneğe dayanıyor. Anadolu’nun pek çok bölgesinde nesilden nesile aktarılan bu tarif, sabır isteyen pişirme süreciyle biliniyor. Şerbetli olmasına rağmen ağır olmayan yapısıyla, sütlü ve hamurlu tatlılar arasında özel bir yerde duruyor.
EKMEK KADAYIFI TARİFİ
Malzemeler
- Kadayıf için
- 1 adet ekmek kadayıfı (hazır)
- 3 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- Servis için
- Kaymak veya dondurma
Yapılışı
- Ekmek kadayıfını geniş bir tepsiye alın.
- Üzerine sıcak su gezdirip yumuşamasını sağlayın.
- Fazla suyunu süzerek kenara alın.
- Şeker ve suyu tencereye koyup kaynatın.
- Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha pişirin.
- Şerbeti sıcak şekilde kadayıfın üzerine dökün.
- Kısık ateşte tepsiyi ocağa alın ve şerbeti yavaş yavaş çekmesini sağlayın.
- Alt kısmı hafif kızardığında ocaktan alın.
- Dinlendirdikten sonra dilimleyin.