Geleneksel bir Türk tatlısı: Ekmek kadayıfı tarifi

Türk mutfağında kadayıf denildiğinde çoğunlukla tel kadayıf akla geliyor; oysa ekmek kadayıfı çok daha eski ve özgün bir geleneğe dayanıyor. Anadolu’nun pek çok bölgesinde nesilden nesile aktarılan bu tarif, sabır isteyen pişirme süreciyle biliniyor. Şerbetli olmasına rağmen ağır olmayan yapısıyla, sütlü ve hamurlu tatlılar arasında özel bir yerde duruyor.

EKMEK KADAYIFI TARİFİ

Malzemeler

Kadayıf için

1 adet ekmek kadayıfı (hazır)

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Servis için

Kaymak veya dondurma

Yapılışı