Geleneksel lezzet: Lahana sarması tarifi

Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:10

Güncelleme: 28.02.2024 - 17:10

Geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan lahana sarması, lezzetiyle sofralarınıza şölen havası katacak.

Malzemeler

1 büyük beyaz lahana

1 su bardağı pirinç

250 gram kıyma (isteğe bağlı)

1 büyük soğan, doğranmış

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Yeterince sıcak su

Yapılışı

Büyük bir tencereye su koyun ve kaynatın. Lahanayı dikkatlice kaynar suyun içine yerleştirin ve yapraklarını tek tek ayırarak haşlayın.

Haşlanan lahana yapraklarını süzün ve soğuk suya alın.

Geniş bir kasede pirinci yıkayın ve süzün. İsteğe bağlı olarak kıyma ekleyin.

Doğranmış soğanı ve salçaları pirinç/kıyma karışımına ekleyin. Zeytinyağı, pul biber, tuz ve karabiberi de ilave edin.

Hazırlanan iç harcı iyice karıştırın.

Lahana yapraklarını tezgahın üzerine yayın. Her bir yaprağın ortasına iç harçtan bir kaşık koyun ve yaprağı rulo şeklinde sarın.

Tencerenin tabanına lahana sarmalarını dizin. Üzerine yeterince sıcak su ekleyin.

Lahana sarmalarını pişene kadar kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirin.

Lahana sarmaları piştikten sonra servis tabağına alın. Üzerine yoğurt döküp, isteğe bağlı olarak kırmızı pul biber veya tereyağı gezdirerek servis yapın.

Servis