Portakalın lezzetli dönüşümü: Pratik portakallı kurabiye tarifi

Yayınlanma: 28.02.2024 - 00:08

Güncelleme: 28.02.2024 - 00:08

Tatlı dünyasında baharın ve tazelik kokusunun izlerini taşıyan portakallı kurabiye tarifi, her ısırıkta sizi sıcak bir güneşli günün içinde hissettirecek. Portakalın canlandırıcı aroması, kurabiyelere eşsiz bir lezzet katarken, yumuşacık dokusuyla da ağızları şenlendiriyor. Bu tarif, tatlının ve portakalın eşsiz buluşmasını yaşamak isteyen herkesi bir lezzet yolculuğuna davet ediyor. Şimdi, mutfakta harika bir kokuyla buluşmaya ve portakallı kurabiyenin tadını çıkarmaya hazır mısınız?

PORTAKALLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

250 gram margarin

1 yumurta sarısı

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı toz şeker

2 tane rendelenmiş portakal kabuğu

1 su bardağı portakal suyu

1 paket kabartma tozu

7-8 su bardağı un

Üzeri İçin;

1 yumurta akı

İri kıyılmış ceviz veya toz şeker

Yapılış