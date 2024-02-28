Portakalın lezzetli dönüşümü: Pratik portakallı kurabiye tarifi
Portakallı kurabiye tarifi, hem ferahlatıcı portakal aromasıyla hem de tatlılığıyla damakları şenlendiren bir tarif sunuyor. Bu lezzetli kurabiyeler, tatlının ve portakalın muhteşem uyumunu keşfetmek isteyenler için ideal bir seçenek.
Tatlı dünyasında baharın ve tazelik kokusunun izlerini taşıyan portakallı kurabiye tarifi, her ısırıkta sizi sıcak bir güneşli günün içinde hissettirecek. Portakalın canlandırıcı aroması, kurabiyelere eşsiz bir lezzet katarken, yumuşacık dokusuyla da ağızları şenlendiriyor. Bu tarif, tatlının ve portakalın eşsiz buluşmasını yaşamak isteyen herkesi bir lezzet yolculuğuna davet ediyor. Şimdi, mutfakta harika bir kokuyla buluşmaya ve portakallı kurabiyenin tadını çıkarmaya hazır mısınız?
PORTAKALLI KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
- 250 gram margarin
- 1 yumurta sarısı
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 2 tane rendelenmiş portakal kabuğu
- 1 su bardağı portakal suyu
- 1 paket kabartma tozu
- 7-8 su bardağı un
Üzeri İçin;
- 1 yumurta akı
- İri kıyılmış ceviz veya toz şeker
Yapılış
- Portakalları incecik dilimleyin. Çikolatayı eritin.
- Hamur için: yoğurma kabına, un hariç bütün malzemeleri ekleyip 1-2 dk yoğurun.
- Sonra azar azar unu ilave edip yumuşak bir hamur yoğurun.
- Tezgaha hamuru 1cm kalınlığında açın ve yuvarlak apart ile şekiller kesin.
- Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
- Üzerine portakal dilimlerini yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.
- Kurabiyeler soğuduktan sonra yarısına kadar çikolataya batırın ve tekrar donması için tepsiye dizin.
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