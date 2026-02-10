Geleneksel lezzet: Tahinli pide tarifi

Anadolu mutfağında sıkça yapılan tahinli pide, az malzemeyle hazırlanan ama lezzetiyle fark yaratan tariflerden biri. Tahinin kendine has aroması, hamurun yumuşak dokusuyla birleştiğinde ortaya doyurucu ve besleyici bir sonuç çıkıyor. İşte evde adım adım uygulayabileceğiniz tahinli pide tarifi…

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

5–6 su bardağı un

İç harcı için:

1 su bardağı tahin

1 çay bardağı toz şeker

Üzeri için:

Susam (isteğe bağlı)

YAPILIŞ

Ilık süt ve suyu geniş bir kaba alın. Maya ve şekeri ekleyip karıştırın.

Sıvı yağ ve tuzu ilave ettikten sonra azar azar unu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru bezelere ayırın ve her bezeyi oval şekilde açın.

Tahin ve şekeri karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Açılan hamurun üzerine tahinli karışımdan sürün, kenarlarını pide şeklinde katlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin, üzerine isteğe bağlı susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Fırından çıkan tahinli pideleri sıcak ya da ılık olarak servis edebilirsiniz.