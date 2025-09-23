Geleneksel lezzetin en hafif hali: Fırın sütlaç

Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanan fırın sütlaç, özellikle akşam yemeklerinden sonra tercih edilen hafif tatlıların başında gelir. Pirinç, süt ve şekerin buluştuğu bu geleneksel tatlı, fırında üzeri kızarana kadar pişirilerek kendine özgü lezzetini kazanır. Tarçın ya da fındıkla süslenerek servis edildiğinde hem göze hem damağa hitap eder. Peki, geleneksel lezzetin en hafif hali olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte fırın sütlaç tarifi...
Malzemeler
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım çay bardağı pirinç
- 2 su bardağı su
- 1 paket vanilin (isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı nişasta (mısır ya da buğday)
- Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)
Yapılışı
- Pirinci iyice yıkayın, 2 su bardağı suda yumuşayana kadar haşlayın.
- Ayrı bir tencerede sütü kaynatın, içine haşlanmış pirinci ekleyin. Şekeri ilave edip karıştırın.
- Nişastayı yarım su bardağı sütle açın, tencereye yavaşça ekleyin. Kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın.
- İsteğe bağlı olarak vanilini karışıma katın.
- Hazırladığınız sütlacı fırına dayanıklı kaselere paylaştırın.
- Kaseleri derin bir fırın tepsisine dizin, tepsinin yarısına kadar su ekleyin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında, üzerleri kızarana kadar (yaklaşık 15 dakika) pişirin.
- Soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirin, soğuk servis yapın.