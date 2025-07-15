Geleneksel lezzetin pratik hâli: Fırın sütlaç tarifi

Fırın sütlaç, Türk mutfağının en köklü tatlılarından biri olarak hem pratikliği hem de hafifliğiyle ön plana çıkıyor. Genellikle bayramlarda, misafir sofralarında veya akşam yemeklerinden sonra tatlı ihtiyacını bastırmak için tercih edilen sütlaç, fırında pişirildiğinde üzeri kızararak daha da lezzetli hale geliyor. İşte kıvamı tam tutan ve taş fırın lezzetinde bir fırın sütlaç tarifi...
FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 çay bardağı pirinç
- 2 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı buğday nişastası (yarım çay bardağı su ile açılmış)
- 1 paket vanilin
Yapılışı:
- Pirinci yıkayıp 2 su bardağı su ile haşlayın. Suyu çekip pirinçler yumuşayınca sütü ilave edin.
- Kaynamaya başladıktan sonra şekeri ve vanilini ekleyin.
- Ayrı bir kapta nişastayı yarım çay bardağı suda açın ve sütlaca yavaş yavaş ekleyin. Kıvam alana kadar karıştırarak kaynatın.
- Karışımı fırın kaplarına paylaştırın. Fırın tepsisine kapları dizin ve yarıya kadar su doldurun.
- Önceden ısıtılmış 200°C fırında, üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.