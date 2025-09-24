Geleneksel lezzetiyle pratik ve doyurucu yemek: Sulu köfte tarifi

Soğuk günlerde içinizi ısıtacak, doyurucu ve besleyici bir yemek arıyorsanız sulu köfte tam size göre! Küçük küçük yuvarlanan köftelerin sebzelerle buluştuğu bu geleneksel lezzet, hem aile sofralarında hem de misafir menülerinde sıkça tercih edilir. Protein, vitamin ve mineral açısından zengin olmasıyla da özellikle çocuklar için oldukça faydalıdır. Gelin, adım adım sulu köfte yapımını birlikte keşfedelim. Peki, geleneksel lezzetiyle pratik ve doyurucu olan bu yemek nasıl yapılır? İşte sulu köfte tarifi...
Malzemeler
Köfte için:
- 300 g kıyma
- 1 adet küçük soğan (rendelenmiş)
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek içi
- Tuz, karabiber, pul biber
Çorbası için:
- 1 adet havuç (küçük doğranmış)
- 1 adet patates (küçük küp doğranmış)
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1,5 litre sıcak su veya et suyu
- Tuz, karabiber
Terbiyesi için:
- 1 yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı yoğurt
Yapılışı
- Derin bir kaseye kıymayı, rendelenmiş soğanı, pirinci, yumurtayı, galeta ununu ve baharatları alın.
- İyice yoğurun.
- Harçtan fındık büyüklüğünde köfteler yapın ve un serpilmiş bir tepside yuvarlayın.
- Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın.
- Küp doğranmış havuç ve patatesleri ekleyip birkaç dakika kavurun.
- Kavrulan sebzelerin üzerine sıcak suyu (veya et suyunu) ilave edin.
- Kaynamaya başlayınca köfteleri içine bırakın.
- Köfteler suyun yüzeyine çıkana kadar kısık ateşte pişirin.
- Tuz ve baharatlarını ekleyin.
- Küçük bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın.
- Tencereden bir kepçe sıcak su alıp terbiyeye karıştırarak ılıştırın.
- Yavaş yavaş tencereye ekleyin ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin.
- Ocaktan aldıktan sonra üzerine ince kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.
- Sıcak servis edin.