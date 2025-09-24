Geleneksel lezzetiyle pratik ve doyurucu yemek: Sulu köfte tarifi

Soğuk günlerde içinizi ısıtacak, doyurucu ve besleyici bir yemek arıyorsanız sulu köfte tam size göre! Küçük küçük yuvarlanan köftelerin sebzelerle buluştuğu bu geleneksel lezzet, hem aile sofralarında hem de misafir menülerinde sıkça tercih edilir. Protein, vitamin ve mineral açısından zengin olmasıyla da özellikle çocuklar için oldukça faydalıdır. Gelin, adım adım sulu köfte yapımını birlikte keşfedelim. Peki, geleneksel lezzetiyle pratik ve doyurucu olan bu yemek nasıl yapılır? İşte sulu köfte tarifi...

Malzemeler

Köfte için:

300 g kıyma

1 adet küçük soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı pirinç

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek içi

Tuz, karabiber, pul biber

Çorbası için:

1 adet havuç (küçük doğranmış)

1 adet patates (küçük küp doğranmış)

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 litre sıcak su veya et suyu

Tuz, karabiber

Terbiyesi için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı