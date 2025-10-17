Geleneksel tatlardan biri: Evde kazan kebabı tarifi

Türk mutfağının en özel et yemeklerinden biri olan Kazan Kebabı, adını geleneksel pişirme yönteminden alır. Eskiden büyük kazanlarda, odun ateşinde uzun süre pişirilerek yapılan bu yemek, günümüzde evde tencere ya da fırında da kolaylıkla hazırlanabiliyor. Hem etin lezzetini hem de patatesin yumuşak dokusunu bir araya getiren Kazan Kebabı, özellikle misafir sofralarının gözdesidir.

MALZEMELER

500 gram dana kuşbaşı (isteğe göre kuzu eti de kullanılabilir)

4 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, kimyon, kekik

YAPILIŞI

Etleri kavurun: Geniş bir tencereye yağı alın, etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Soğan ve sarımsağı ekleyin: Etler kavrulunca ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin, birkaç dakika daha pişirin.

Salçayı ve baharatları ilave edin: Domates ve biber salçasını karıştırın, baharatları ekleyip kısa bir süre kavurun.

Sosu hazırlayın: Üzerine sıcak suyu dökün, kapağını kapatıp etler yumuşayana kadar pişirin.

Patatesleri kızartın: Bu sırada patatesleri yuvarlak dilimler halinde doğrayın, yağda hafifçe kızartın.

Fırın aşaması: Fırın kabına bir sıra patates, bir sıra et dizin. Kalan sosu üzerine gezdirin.