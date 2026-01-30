Cumhuriyet Gazetesi Logo
Geleneksel Türk mutfağından sıcak başlangıç: Yüksük çorbası tarifi

30.01.2026 12:15:00
Haber Merkezi
Anadolu mutfağının köklü lezzetlerinden yüksük çorbası, küçük hamur parçaları ve doyurucu yapısıyla özellikle kış sofralarında öne çıkıyor. Hem besleyici hem de tok tutan bu çorba, kalabalık sofraların klasik başlangıçlarından biri olarak biliniyor.

Yüksük çorbası adını, mantıya benzeyen ama daha küçük hazırlanan hamurlarından alıyor. Güneydoğu ve İç Anadolu mutfağında sıkça yapılan bu çorba; emek isteyen yapısına rağmen ortaya çıkan lezzetle karşılığını fazlasıyla veriyor. Et suyu, nohut ve salçalı sosla tamamlanan yüksük çorbası, tek başına bir öğün olabilecek kadar doyurucu bir seçenek sunuyor.

YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 su bardağı un
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Aldığı kadar su

Çorba için:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı biber salçası
  • 5 su bardağı et suyu veya su
  • Tuz

Üzeri için:

  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı nane

Yapılışı

  1. Un, tuz ve su ile sert kıvamlı bir hamur yoğrulur.
  2. Hamur ince olacak şekilde açılır ve küçük kareler halinde kesilir.
  3. Karelerin ortası parmak ucu ile bastırılarak yüksük şekli verilir.
  4. Şekil verilen hamurlar unlanarak bir kenarda dinlendirilir.
  5. Tencerede tereyağı ve sıvı yağ ısıtılır, domates ve biber salçası eklenip kavrulur.
  6. Et suyu ilave edilir ve kaynamaya bırakılır.
  7. Kaynayan suya nohut eklenir.
  8. Ardından hamurlar yavaş yavaş tencereye bırakılır.
  9. Hamurlar yumuşayıp suyun üzerine çıkana kadar orta ateşte pişirilir.
  10. Tuz eklenir, ocak kapatılır.
  11. Üzeri için pul biber ve nane yağda hafifçe yakılarak çorbanın üzerine gezdirilir.
