Geleneksel Türk mutfağından sıcak başlangıç: Yüksük çorbası tarifi

Yüksük çorbası adını, mantıya benzeyen ama daha küçük hazırlanan hamurlarından alıyor. Güneydoğu ve İç Anadolu mutfağında sıkça yapılan bu çorba; emek isteyen yapısına rağmen ortaya çıkan lezzetle karşılığını fazlasıyla veriyor. Et suyu, nohut ve salçalı sosla tamamlanan yüksük çorbası, tek başına bir öğün olabilecek kadar doyurucu bir seçenek sunuyor.
YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı un
- Yarım çay kaşığı tuz
- Aldığı kadar su
Çorba için:
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı biber salçası
- 5 su bardağı et suyu veya su
- Tuz
Üzeri için:
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı nane
Yapılışı
- Un, tuz ve su ile sert kıvamlı bir hamur yoğrulur.
- Hamur ince olacak şekilde açılır ve küçük kareler halinde kesilir.
- Karelerin ortası parmak ucu ile bastırılarak yüksük şekli verilir.
- Şekil verilen hamurlar unlanarak bir kenarda dinlendirilir.
- Tencerede tereyağı ve sıvı yağ ısıtılır, domates ve biber salçası eklenip kavrulur.
- Et suyu ilave edilir ve kaynamaya bırakılır.
- Kaynayan suya nohut eklenir.
- Ardından hamurlar yavaş yavaş tencereye bırakılır.
- Hamurlar yumuşayıp suyun üzerine çıkana kadar orta ateşte pişirilir.
- Tuz eklenir, ocak kapatılır.
- Üzeri için pul biber ve nane yağda hafifçe yakılarak çorbanın üzerine gezdirilir.