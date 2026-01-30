Geleneksel Türk mutfağından sıcak başlangıç: Yüksük çorbası tarifi

Yüksük çorbası adını, mantıya benzeyen ama daha küçük hazırlanan hamurlarından alıyor. Güneydoğu ve İç Anadolu mutfağında sıkça yapılan bu çorba; emek isteyen yapısına rağmen ortaya çıkan lezzetle karşılığını fazlasıyla veriyor. Et suyu, nohut ve salçalı sosla tamamlanan yüksük çorbası, tek başına bir öğün olabilecek kadar doyurucu bir seçenek sunuyor.

YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı un

Yarım çay kaşığı tuz

Aldığı kadar su

Çorba için:

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası

5 su bardağı et suyu veya su

Tuz

Üzeri için:

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

Yapılışı