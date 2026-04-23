Geleneksel ve pratik lezzet: Ekşili köfte tarifi

Geleneksel yemekler arasında özel bir yere sahip olan ekşili köfte, hem doyurucu hem de ferah tadıyla sofralarda sıkça tercih edilir. Özellikle kış aylarında iç ısıtan bir seçenek olan bu yemek, limon ve yumurta ile hazırlanan terbiyesi sayesinde kendine özgü bir lezzet sunar.

MALZEMELER

köfte için:

250 gram kıyma

1 çay bardağı ince bulgur

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

çorba için:

1 adet yumurta

1 adet limon suyu

1 yemek kaşığı un

6 su bardağı su veya et suyu

1 adet havuç (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞ

Kıyma, bulgur, rendelenmiş soğan ve baharatları yoğurarak minik köfteler hazırlayın.

Köfteleri un serpilmiş tepside dinlendirin.

Tencerede suyu veya et suyunu kaynatın.

Küçük doğranmış havuçları ekleyin.

Hazırlanan köfteleri kaynayan suya atın.

Ayrı bir kapta yumurta, limon suyu ve unu çırparak terbiye hazırlayın.

Terbiyeyi yavaş yavaş tencereye ekleyerek karıştırın.

Birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.