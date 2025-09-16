Hafif ve lezzetli yemeklerden biri olan Girit kabağı dolması, özellikle yaz aylarında sofralara ferahlık katan bir tarif. İnce kabuklu, yuvarlak Girit kabakları ile hazırlanan bu dolma, hem zeytinyağlı hem de sıcak olarak tüketilebilir. İşte, pratik ve lezzetli Girit kabağı dolması tarifi...

MALZEMELER

8 adet Girit kabağı

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 su bardağı pirinç

2 adet domates (1’i doğranmış, 1’i kapak yapmak için dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tutam dereotu (ince doğranmış)

1 tutam taze nane (ince doğranmış)

1 tutam maydanoz (ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1,5 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

Kabakların sap kısımlarını kesin ve üzerlerini kapak gibi kullanmak üzere ayırın.

İçlerini dikkatlice oyun, çok inceltmeden kenarlarını boşaltın.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın, soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Salçayı ekleyip karıştırın, ardından doğranmış domatesi ilave edin.

Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun.

Tuz, karabiber, pul biber ve doğranmış yeşillikleri ekleyip karıştırın.

Harcı ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin.

Kabakların içini hazırladığınız harçla doldurun, çok bastırmadan boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin.

Üzerlerine ayırdığınız kapak domatesleri kapatın.

Kabakları tencereye dik şekilde dizin, aralarına sıcak suyu gezdirin.

Kısık ateşte 30-35 dakika pişirin.