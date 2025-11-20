Glutensiz ve besleyici alternatif: Mercimekten ekmek yapımı

Mercimek, protein ve lif açısından zengin bir baklagildir. Mercimekten yapılan ekmek, hem glutensiz hem de doyurucu bir alternatif sunuyor. Evde denemek isteyenler için adım adım tarifimiz ve dikkat edilmesi gereken noktalar burada.

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek ( önceden ıslatılmış ve s üzülmü ş)

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay ka şığı tuz

1 çay ka şığı kabartma tozu

İsteğe bağlı: 1 çay ka şığı kekik veya biberiye

HAZIRLANIŞI

Mercimeği hazırlayın. Islatılmış mercimekleri blender veya mutfak robotunda pürüzsüz bir hamur kıvamına gelene kadar çekin.

Yumurtaları ve yağı ekleyin. Karışımı iyice çırpın.

Kuru malzemeleri ekleyin. Kabartma tozu, tuz ve isteğe bağlı baharatları karıştırın.

Hamuru fırın kabına dökün. Yağlı kağıt serili veya hafif yağlanmış bir kalıp kullanabilirsiniz.

Pişirme. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25–30 dakika kadar pişirin. Kürdan testi ile içinin piştiğinden emin olun.

Soğutun ve servis edin. Dilimledikten sonra peynir, zeytin veya sevdiğiniz malzemelerle tüketebilirsiniz.