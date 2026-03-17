Görünümüyle mest eden içi dolgulu şaheser: Çıtır midye baklava tarifi...

Klasik dilimlerden sıkılanlar için midye şeklindeki zarif kıvrımları, içindeki irmik kaymağı ve bol ceviziyle midye baklava, bayramın yeni favorisi olacak. Üstelik tek tek açma derdi olmadan, tek bir yufkadan porsiyonlarca midye elde edeceğiniz çok pratik bir katlama tekniği var. İşte tarif...

MALZEMELER

Kıyır Hamuru İçin: 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çimdik tuz, yarım paket kabartma tozu, aldığı kadar un (yaklaşık 3-3,5 su bardağı).

Açmak İçin: Bolca buğday veya mısır nişastası.

İçindeki Yalancı Kaymak İçin: 2 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı irmik (Tencerede muhallebi gibi pişirilip tamamen soğutulacak).

İç Dolgusu: 1,5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi veya boz fıstık.

Üzeri İçin: 200 gram eritilmiş, köpüğü alınmış saf tereyağı.

Şerbeti İçin (Soğuk dökülecek): 3,5 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı limon suyu.

ADIM ADIM TARİF

Şerbeti 20 dakika kaynatıp limonunu sıkın ve tamamen soğumaya bırakın. Süt ve irmiği pişirip koyu bir kaymak elde edin, onu da soğutun.

Hamur malzemeleriyle yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapıp 1 saat dinlendirin.

Bir bezeyi bol nişastayla açabildiğiniz kadar ince, büyük bir yastık kılıfı inceliğinde açın. Açtığınız yufkayı oklavaya sarın. Oklavanın iki ucundan ortaya doğru büzerek hamuru toplayın (akordeon gibi). Ardından büzülmüş hamuru oklavadan dikkatlice sıyırıp tezgaha uzunlamasına serin.

Büzük hamurun üzerine 3-4 parmak aralıklarla birer çay kaşığı soğumuş irmik kaymağı koyun. Kaymağın üzerine bolca ceviz serpin.

Hamurun boşta kalan uçlarını dolguların üzerine doğru kapatın. Dolguların arasındaki boşluklardan parmaklarınızla sıkıştırarak boğumlar oluşturun. Bıçakla bu boğumlardan keserek midye şeklindeki dilimleri ayırın ve hafifçe ters çevirip fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine ılık ve tortusuz tereyağını gezdirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, içini çeke çeke nar gibi kızarana dek (yaklaşık 45-50 dakika) pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının ilk harareti geçtikten (3-4 dakika sonra) üzerine tamamen soğumuş şerbeti gezdirin. Çıtır çıtır midyeleriniz hazır!