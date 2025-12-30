Güne enerjik başlamanın en lezzetli yolu: Ev yapımı granola tarifi

Granola, yulaf ezmesi, kuruyemişler ve doğal tatlandırıcıların fırınlanmasıyla hazırlanan besleyici bir karışımdır. Hazır granolalarda bulunan ilave şeker ve koruyuculardan kaçınmak isteyenler için ev yapımı granola, hem sağlıklı hem de kişiselleştirilebilir bir seçenektir. Peki, güne enerjik başlamanızı sağlayan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, ev yapımı granola tarifi...

EV YAPIMI GRANOLA TARİFİ

Malzemeler:

3 su bardağı yulaf ezmesi

1 su bardağı çiğ badem veya fındık (iri doğranmış)

½ su bardağı ceviz veya kaju

3 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya hindistancevizi yağı

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilin

1 tutam tuz

½ su bardağı kuru meyve (kuru üzüm, yaban mersini, hurma – piştikten sonra)

EV YAPIMI GRANOLA YAPILIŞI

Fırını 170 dereceye ısıtın ve tepsiye yağlı kâğıt serin.

Yulaf ezmesi, kuruyemişler, tarçın ve tuzu geniş bir kapta karıştırın.

Bal ve yağı ekleyip tüm malzemeler eşit şekilde kaplanana kadar harmanlayın.

Karışımı tepsiye yayın ve fırına verin.

10 dakikada bir karıştırarak toplam 25–30 dakika altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıkan granolayı tamamen soğutun, ardından kuru meyveleri ekleyin.

Cam kavanozda saklayarak servis edin.

Yoğurt, süt veya bitkisel sütlerle birlikte tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!