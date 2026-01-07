Güne tatlı bir başlangıç yapmak isteyenlere: Muzlu pankek tarifi

Muzlu pankek, rafine şeker eklemeden hazırlanan, besleyici ve doyurucu bir tarif olmasıyla son yılların en çok aranan kahvaltılıkları arasında yer alıyor. Yumuşacık dokusu, hafif aroması ve kolay hazırlanışı sayesinde hem hafta sonu kahvaltılarında hem de hızlı atıştırmalık arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Peki, güne tatlı bir başlangıç yapmak isteyenlerin favorisi olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis muzlu pankek tarifi...

MUZLU PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

1 adet olgun muz

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 tutam tuz

Pişirmek için az miktarda sıvı yağ

MUZLU PANKEK YAPILIŞI

Olgun muzu bir kaseye alın ve çatal yardımıyla püre haline getirin.

Üzerine yumurtayı ekleyip iyice çırpın.

Sütü ilave ederek karışımı pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu ekleyip akışkan kıvamlı bir hamur elde edin.

Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın.

Tavaya bir kepçe kadar karışımdan dökün.

Üzeri göz göz olunca spatula ile çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.

Tüm harç bitene kadar işlemi tekrarlayın.

Muzlu pankekleri bal, akçaağaç şurubu, çikolata sosu, fıstık ezmesi ya da taze meyvelerle servis edebilirsiniz.

Daha fit bir alternatif için yoğurt ve tarçın da tercih edilebilir.

Afiyet olsun!