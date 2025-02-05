Güne tatlı ve pratik bir lezzetle başlamak isteyenlerin çok seveceği tarif: Fransız tostu tarifi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:57

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:57

Fransız tostu, kahvaltı sofralarınızı şölene çeviren, dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla sevilen bir tariftir. Yumurtalı karışımda bekletilen ekmek dilimlerinin tereyağında kızartılmasıyla hazırlanan bu eşsiz lezzet, bal, reçel veya pudra şekeri ile servis edildiğinde tam bir kahvaltı klasiğine dönüşür. Peki, güne tatlı ve pratik bir lezzetle başlamak isteyenlerin çok seveceği bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes Fransız tostu tarifi...

FRANSIZ TOSTU TARİFİ

Malzemeler:

4 dilim bayat ekmek (tercihen brioche veya tost ekmeği)

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı vanilin veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı (kızartmak için)

Üzeri için:

Bal, pudra şekeri, reçel veya meyveler

FRANSIZ TOSTU YAPILIŞI

Geniş bir kaseye yumurtaları kırın ve çırpın.

Üzerine süt, toz şeker, vanilin ve tarçını ekleyerek iyice karıştırın.

Bayat ekmek dilimlerini hazırladığınız yumurtalı karışıma her iki yüzünü iyice çekmesi için birkaç saniye batırın.

Ancak çok uzun süre bekletmeyin, aksi halde ekmekler fazla yumuşayabilir.

Tavayı orta ateşte ısıtın ve tereyağını eritin.

Yumurtalı karışıma batırdığınız ekmek dilimlerini tavaya yerleştirin ve her iki tarafını da altın rengini alana kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin.

Kızaran Fransız tostlarını sıcak servis tabağına alın.

Üzerine bal, pudra şekeri veya reçel ekleyerek dilediğiniz meyvelerle süsleyin.

Afiyet olsun!