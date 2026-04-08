Güney Amerika mutfağının efsanesi: Vori-vori tarifi

Mutfak literatüründe "konforun ve geleneğin kasesi" olarak tanımlanan Vori-Vori, ismini Guaraní dilindeki "bolita" (küçük top) kelimesinin yerel telaffuzundan alır. Bu yemeği diğer tavuk çorbalarından ayıran en temel fark, un yerine mısır unu (harina de maíz) kullanılması ve bu mısır toplarının içine eklenen yoğun peynir dokusudur.

VORI-VORI TARİFİ

Malzemeler

Tavuk ve Su İçin:

500 gram tavuk but (kemikli ve derili olması lezzet için kritiktir)

1 adet büyük boy kuru soğan

1 adet büyük boy havuç

1 adet kırmızı kapya biber

2 diş sarımsak

1 dal taze kekik veya bir tutam kurutulmuş kekik

2 litre su (veya hazır tavuk suyu)

Tuz, karabiber ve yarım çay kaşığı zerdeçal (renk için)

Mısır Topları (Vori-Vori) İçin:

2 su bardağı ince mısır unu (polenta değil, un kıvamında olan)

1 su bardağı ufalanmış Paraguay peyniri (muadili: lor peyniri ve mozzarella karışımı veya taze beyaz peynir)

Yarım su bardağı ılık tavuk suyu (tencereden alınacak)

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ

Yapılışı