Güney Amerika mutfağının efsanesi: Vori-vori tarifi

Mutfak literatüründe "konforun ve geleneğin kasesi" olarak tanımlanan Vori-Vori, ismini Guaraní dilindeki "bolita" (küçük top) kelimesinin yerel telaffuzundan alır. Bu yemeği diğer tavuk çorbalarından ayıran en temel fark, un yerine mısır unu (harina de maíz) kullanılması ve bu mısır toplarının içine eklenen yoğun peynir dokusudur.
VORI-VORI TARİFİ
Malzemeler
Tavuk ve Su İçin:
- 500 gram tavuk but (kemikli ve derili olması lezzet için kritiktir)
- 1 adet büyük boy kuru soğan
- 1 adet büyük boy havuç
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 2 diş sarımsak
- 1 dal taze kekik veya bir tutam kurutulmuş kekik
- 2 litre su (veya hazır tavuk suyu)
- Tuz, karabiber ve yarım çay kaşığı zerdeçal (renk için)
Mısır Topları (Vori-Vori) İçin:
- 2 su bardağı ince mısır unu (polenta değil, un kıvamında olan)
- 1 su bardağı ufalanmış Paraguay peyniri (muadili: lor peyniri ve mozzarella karışımı veya taze beyaz peynir)
- Yarım su bardağı ılık tavuk suyu (tencereden alınacak)
- 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ
Yapılışı
- Taban Hazırlığı: Büyük bir tencerede yağı ısıtın. Tavuk parçalarını her tarafı altın sarısı olana kadar mühürleyip kenara alın.
- Sebzeler: Aynı tencerede doğranmış soğan, havuç, sarımsak ve biberleri yumuşayana kadar soteleyin. Mühürlediğiniz tavukları tencereye geri koyun ve suyu ekleyin. Baharatları ilave edip tavuklar kemikten ayrılacak kıvama gelene kadar yaklaşık 40-50 dakika pişirin.
- Vori-Vori Hamuru: Tavuklar pişerken bir kapta mısır unu ve peyniri karıştırın. Tencerede kaynayan tavuk suyundan bir miktar alarak azar azar karışıma ekleyin. Ele yapışmayan, şekil verilebilir bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Topların Şekillendirilmesi: Hamurdan misketten biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın. (Paraguay geleneğinde bu topların pürüzsüz olması ustalığın göstergesidir).
- Pişirme: Hazırladığınız mısır toplarını kaynayan çorbanın içine tek tek bırakın. Toplar suyun yüzeyine çıktığında pişmiş demektir (yaklaşık 10-15 dakika).
- Final: Tencereyi ocaktan almadan önce üzerine bolca taze maydanoz veya taze soğan serpiştirin.