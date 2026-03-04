Güneydoğu mutfağının klasiği: Lebeniye çorbası tarifi

Güneydoğu Anadolu mutfağına özgü olan lebeniye çorbası, yoğurt bazlı yapısıyla hafif ekşimsi bir tada sahip. İçindeki minik köfteler sayesinde klasik yoğurt çorbalarından ayrılıyor ve ana yemek kadar doyurucu bir alternatif sunuyor.

MALZEMELER

Köftesi için:

200 gram kıyma

2 yemek kaşığı ince bulgur

Tuz

Karabiber

Çorba için:

1 çay bardağı pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

6 su bardağı su veya et suyu

Tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

Kıyma, ince bulgur, tuz ve karabiberi yoğurarak minik misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

Tencereye suyu alın, kaynayınca köfteleri ekleyin ve birkaç dakika pişirin.

Yıkanmış pirinci ve haşlanmış nohutu ilave ederek pişirmeye devam edin.

Ayrı bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın. Çorbadan bir kepçe sıcak su alarak karışıma ekleyin ve ılıştırın.

Hazırladığınız yoğurtlu karışımı yavaş yavaş tencereye ekleyin ve sürekli karıştırın.

Kısık ateşte birkaç dakika daha kaynatın, tuzunu ayarlayın.

Tereyağında kızdırılmış nane ile servis edin.