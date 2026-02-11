Gürcistan mutfağından efsane bir lezzet: Haçapuri tarifi

Khachapuri, Gürcistan mutfağının en tanınmış hamur işlerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle “Adjaruli” adı verilen tekne şeklindeki versiyonu; eriyen peynir, tereyağı ve yumurtanın birleşimiyle güçlü bir aroma sunuyor. Sokak lezzeti olarak tüketildiği gibi restoran menülerinde de yer bulan khachapuri, evde de uygulanabilir bir tarif olarak dikkat çekiyor.

HAÇAPURİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için

4 su bardağı un

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harç için

2 su bardağı rendelenmiş kaşar veya mozzarella peyniri

1 su bardağı beyaz peynir

2 adet yumurta (her khachapuri için bir adet)

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı