Gürcistan mutfağından efsane bir lezzet: Haçapuri tarifi

Khachapuri, Gürcistan mutfağının en tanınmış hamur işlerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle “Adjaruli” adı verilen tekne şeklindeki versiyonu; eriyen peynir, tereyağı ve yumurtanın birleşimiyle güçlü bir aroma sunuyor. Sokak lezzeti olarak tüketildiği gibi restoran menülerinde de yer bulan khachapuri, evde de uygulanabilir bir tarif olarak dikkat çekiyor.
HAÇAPURİ TARİFİ
Malzemeler
Hamur için
- 4 su bardağı un
- 1 paket instant maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 su bardağı ılık süt
- Yarım su bardağı ılık su
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harç için
- 2 su bardağı rendelenmiş kaşar veya mozzarella peyniri
- 1 su bardağı beyaz peynir
- 2 adet yumurta (her khachapuri için bir adet)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
- Ilık süt, su, şeker ve mayayı karıştırarak 5 dakika bekletin.
- Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin ve ortasını açarak mayalı karışımı ile zeytinyağını ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hamuru üzeri kapalı şekilde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
- Peynirleri bir kapta karıştırarak iç harcı hazırlayın.
- Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölün ve oval şekilde açın. Kenarlarını içe doğru kıvırarak tekne formu verin.
- Ortasına peynirli harcı yerleştirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.
- Fırından çıkarmadan hemen önce ortasına bir yumurta kırın ve 3–4 dakika daha pişirin.
- Servis öncesinde üzerine küçük bir parça tereyağı ekleyin.